ACV Auctions Ingeniero de Software Salarios en Greater Toronto Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area en ACV Auctions totaliza CA$191K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ACV Auctions. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$191K
Nivel
L4
Base
CA$149K
Stock (/yr)
CA$42.5K
Bono
CA$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ACV Auctions?

CA$226K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

ACV Auctions in Greater Toronto AreaIngeniero de Software职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$249,040。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
ACV Auctions in Greater Toronto AreaIngeniero de Software职位的年度总薪酬中位数为CA$177,563。

