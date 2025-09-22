Directorio de Empresas
Activision Blizzard
Activision Blizzard Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in United States en Activision Blizzard va desde $108K hasta $151K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Activision Blizzard. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$117K - $142K
United States
Rango Común
Rango Posible
$108K$117K$142K$151K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Activision Blizzard, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gerente de Proyecto na Activision Blizzard in United States situa-se numa remuneração total anual de $150,800. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Activision Blizzard para a função de Gerente de Proyecto in United States é $107,900.

Otros Recursos