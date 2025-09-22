Directorio de Empresas
Activision Blizzard
Activision Blizzard Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in United States en Activision Blizzard totaliza $254K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Activision Blizzard. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Activision Blizzard
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Total por año
$254K
Nivel
Senior
Base
$195K
Stock (/yr)
$20K
Bono
$39K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Activision Blizzard?

$160K

Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Activision Blizzard, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

