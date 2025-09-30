Directorio de Empresas
Acronis Ingeniero de Software Salarios en Sofia City Province

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Sofia City Province en Acronis totaliza BGN 92.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Acronis. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Total por año
BGN 92.6K
Nivel
Senior
Base
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
Bono
BGN 0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Acronis?

BGN 277K

Últimas Submisiones de Salarios
Últimas Submisiones de Salarios

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Acronis in Sofia City Province está en una compensación total anual de BGN 141,624. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Acronis para el puesto de Ingeniero de Software in Sofia City Province es BGN 86,600.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Acronis

