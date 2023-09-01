Directorio de Empresas
ACME Capital
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

ACME Capital Salarios

El salario de ACME Capital va desde $15,107 en compensación total por año para un Redactor Técnico en el rango bajo hasta $178,850 para un Capitalista de Riesgo en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ACME Capital. Última actualización: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $130K
Redactor Técnico
$15.1K
Capitalista de Riesgo
$179K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ACME Capital es Capitalista de Riesgo at the Common Range Average level con una compensación total anual de $178,850. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ACME Capital es $130,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para ACME Capital

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Apple
  • SoFi
  • Flipkart
  • Netflix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos