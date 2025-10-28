Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Taiwan en Accton Technology va desde NT$1.47M hasta NT$2M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Accton Technology. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

NT$1.57M - NT$1.9M
Taiwan
Rango Común
Rango Posible
NT$1.47MNT$1.57MNT$1.9MNT$2M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Accton Technology?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Accton Technology in Taiwan está en una compensación total anual de NT$1,999,929. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Accton Technology para el puesto de Ingeniero de Software in Taiwan es NT$1,465,465.

Otros Recursos