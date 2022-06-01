Directorio de Empresas
Accion Labs
Accion Labs Salarios

El rango de salarios de Accion Labs oscila entre $6,474 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior y $388,050 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior.

$160K

Ingeniero de Software
Median $17.7K
Científico de Datos
$18.3K
Gerente de Producto
$28.7K

Reclutador
$6.5K
Ventas
$244K
Arquitecto de Soluciones
$388K
Gerente de Programa Técnico
$35.5K
Preguntas Frecuentes

Den høyest betalende rollen rapportert hos Accion Labs er Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $388,050. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Accion Labs er $28,720.

