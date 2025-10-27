Directorio de Empresas
AccelByte
AccelByte Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Indonesia en AccelByte va desde IDR 355.18M hasta IDR 497.25M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AccelByte. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio

IDR 384.43M - IDR 447.1M
Indonesia
Rango Común
Rango Posible
IDR 355.18MIDR 384.43MIDR 447.1MIDR 497.25M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en AccelByte?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en AccelByte in Indonesia está en una compensación total anual de IDR 497,245,550. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AccelByte para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Indonesia es IDR 355,175,393.

Otros Recursos