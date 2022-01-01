Accedo Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Accedo va desde $32,714 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $139,887 para un Consultor de Gestión en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Accedo. Última actualización: 10/10/2025

Recursos Humanos
$93.9K
Consultor de Gestión
$140K
Marketing
$76.2K

Diseñador de Producto
$32.7K
Gerente de Producto
$93.3K
Gerente de Programa
$73.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$115K
Arquitecto de Soluciones
$108K
Gerente de Programa Técnico
$99.2K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Accedo es Consultor de Gestión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $139,887. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Accedo es $93,897.

Otros Recursos