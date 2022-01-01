ABOUT YOU Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de ABOUT YOU oscila entre $65,128 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior y $92,656 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ABOUT YOU. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $69.8K
Analista de Datos
$70.3K
Científico de Datos
$69.4K

Diseñador de Producto
$92.7K
Gerente de Producto
$81.5K
Gerente de Proyecto
$65.1K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en ABOUT YOU es Diseñador de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $92,656. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en ABOUT YOU es $70,053.

Otros Recursos