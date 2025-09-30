Directorio de Empresas
ABBYY
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Budapest Metropolitan Area

ABBYY Ingeniero de Software Salarios en Budapest Metropolitan Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Budapest Metropolitan Area en ABBYY totaliza HUF 28.19M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ABBYY. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Total por año
HUF 28.19M
Nivel
L3
Base
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bono
HUF 0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ABBYY?

HUF 56.4M

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de HUF 10.58M+ (a veces HUF 105.75M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en ABBYY in Budapest Metropolitan Area está en una compensación total anual de HUF 34,507,330. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ABBYY para el puesto de Ingeniero de Software in Budapest Metropolitan Area es HUF 22,317,081.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para ABBYY

Empresas Relacionadas

  • KLDiscovery
  • Civis Analytics
  • eClinicalWorks
  • GoodData
  • BAO Systems
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos