ABBYY Salarios

El salario de ABBYY va desde $36,116 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango bajo hasta $111,543 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ABBYY. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $80K
Analista de Negocios
$93.6K
Desarrollo Corporativo
$39.2K

Atención al Cliente
$36.4K
Tecnólogo de la Información (TI)
$36.1K
Marketing
$46.6K
Gerente de Producto
$78.2K
Gerente de Proyecto
$72.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$112K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ABBYY es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $111,543. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ABBYY es $72,136.

