ABB Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en ABB totaliza ₹1.74M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ABB. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
ABB
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.74M
Nivel
L1
Base
₹1.44M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹298K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ABB?

₹13.94M

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en ABB in Greater Bengaluru está en una compensación total anual de ₹4,095,110. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ABB para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru es ₹1,655,470.

