ABB Diseñador de Producto Salarios en Philadelphia Area

La compensación de Diseñador de Producto in Philadelphia Area en ABB totaliza $94K por year para Product Designer. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ABB. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer
$94K
$94K
$0
$0
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en ABB?

Preguntas Frecuentes

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Diseñador de Producto sa ABB in Philadelphia Area ay may taunang kabuuang bayad na $98,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ABB para sa Diseñador de Producto role in Philadelphia Area ay $90,000.

