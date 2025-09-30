Directorio de Empresas
Ab Initio Software
  Salarios
  Ingeniero de Software

  Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  Greater Boston Area

Ab Initio Software Ingeniero de Software Salarios en Greater Boston Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Boston Area en Ab Initio Software totaliza $200K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ab Initio Software. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Ab Initio Software
Software Engineer
Lexington, MA
Total por año
$200K
Nivel
hidden
Base
$180K
Stock (/yr)
$0
Bono
$20K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Ab Initio Software?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Ab Initio Software in Greater Boston Area sits at a yearly total compensation of $344,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ab Initio Software for the Ingeniero de Software role in Greater Boston Area is $188,750.

