Directorio de Empresas
84.51˚
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

84.51˚ Salarios

El salario de 84.51˚ va desde $80,400 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el rango bajo hasta $252,000 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 84.51˚. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
Median $123K
Ingeniero de Software
Median $140K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Científico de Investigación

Ventas
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Gerente de Producto
Median $252K
Operaciones de Marketing
$80.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$241K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en 84.51˚ es Gerente de Producto con una compensación total anual de $252,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 84.51˚ es $131,600.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para 84.51˚

Empresas Relacionadas

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos