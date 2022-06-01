66degrees Salarios

El salario de 66degrees va desde $131,340 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $250,848 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 66degrees . Última actualización: 9/7/2025