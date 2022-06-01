Directorio de Empresas
66degrees
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

66degrees Salarios

El salario de 66degrees va desde $131,340 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $250,848 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 66degrees. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $138K
Científico de Datos
$181K
Diseñador de Producto
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Gerente de Proyecto
$181K
Ventas
$229K
Gerente de Ingeniería de Software
$219K
Arquitecto de Soluciones
$251K
Gerente de Programa Técnico
$179K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes 66degrees on Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level aastase kogutasuga $250,848. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 66degrees keskmine aastane kogutasu on $180,746.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para 66degrees

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Flipkart
  • Lyft
  • Intuit
  • Microsoft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos