4flow
4flow Consultor de Gestión Salarios

La compensación total promedio de Consultor de Gestión in Germany en 4flow va desde €65.1K hasta €92.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 4flow. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$86K - $101K
Germany
Rango Común
Rango Posible
$75K$86K$101K$107K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en 4flow?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Consultor de Gestión en 4flow in Germany está en una compensación total anual de €92,824. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 4flow para el puesto de Consultor de Gestión in Germany es €65,056.

