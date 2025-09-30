Directorio de Empresas
3Pillar Global
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Guadalajara Metropolitan Area

3Pillar Global Ingeniero de Software Salarios en Guadalajara Metropolitan Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Guadalajara Metropolitan Area en 3Pillar Global totaliza MX$929K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3Pillar Global. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Total por año
MX$929K
Nivel
Senior
Base
MX$929K
Stock (/yr)
MX$0
Bono
MX$0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en 3Pillar Global?

MX$3.1M

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en 3Pillar Global in Guadalajara Metropolitan Area está en una compensación total anual de MXMX$21,349,803. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 3Pillar Global para el puesto de Ingeniero de Software in Guadalajara Metropolitan Area es MXMX$16,659,319.

