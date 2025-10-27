La compensación de Gerente de Producto in India en 3M totaliza ₹8.16M por year para T3. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3M. Última actualización: 10/27/2025
Compensación Total Promedio
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
T1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
0%
AÑO 1
0%
AÑO 2
100 %
AÑO 3
En 3M, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
0% se adquiere en el 1st-AÑO (0.00% anual)
0% se adquiere en el 2nd-AÑO (0.00% anual)
100% se adquiere en el 3rd-AÑO (100.00% anual)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En 3M, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.