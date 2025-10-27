3M Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación de Ingeniero Mecánico in United States en 3M va desde $78.6K por year para T1 hasta $145K por year para T4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $88.6K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3M. Última actualización: 10/27/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus T1 Mechanical Engineer $78.6K $77.4K $0 $1.3K T2 Advanced Mechanical Engineer $97.8K $95.3K $0 $2.5K T3 Senior Mechanical Engineer $122K $115K $0 $7.1K T4 Specialist Mechanical Engineer $145K $141K $0 $4.4K Ver 5 Más Niveles

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Últimas Submisiones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibí notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

¿RRHH / Reclutamiento? Creá una oferta interactiva

Cronograma de Adquisición Principal Alternativa 1 0 % AÑO 1 0 % AÑO 2 100 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU + Options En 3M, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años: 0 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 0.00 % anual )

0 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 0.00 % anual )

100 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 100.00 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU + Options En 3M, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años: 33.3 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 33.30 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

¿Cuál es el cronograma de consolidación en 3M ?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscribite a Ingeniero Mecánico ofertas verificadas . Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más → Ingresá tu Email Ingresá tu Email Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.