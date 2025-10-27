Directorio de Empresas
3M
3M Ingeniero Eléctrico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Eléctrico in United States en 3M va desde $91.3K hasta $128K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3M. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio

$99K - $120K
United States
Rango Común
Rango Posible
$91.3K$99K$120K$128K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

0%

AÑO 1

0%

AÑO 2

100 %

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 0% se adquiere en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 0% se adquiere en el 2nd-AÑO (0.00% anual)

  • 100% se adquiere en el 3rd-AÑO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Eléctrico en 3M in United States está en una compensación total anual de $127,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 3M para el puesto de Ingeniero Eléctrico in United States es $91,300.

Otros Recursos