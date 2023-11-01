2degrees Salarios

Directorio de Empresas
El salario de 2degrees va desde $42,587 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $100,500 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 2degrees. Última actualización: 9/7/2025

Científico de Datos
$42.6K
Tecnólogo de la Información (TI)
$94.3K
Gerente de Producto
$100K

Ingeniero de Software
$80.2K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en 2degrees es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $100,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 2degrees es $87,256.

