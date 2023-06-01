Directorio de Empresas
1X Technologies
1X Technologies Salarios

El rango de salarios de 1X Technologies oscila entre $72,525 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $193,184 para un Servicio al Cliente en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 1X Technologies. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Servicio al Cliente
$193K
Ingeniero de Hardware
$127K
Ingeniero Mecánico
$83.4K

Ingeniero de Software
$72.5K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en 1X Technologies es Servicio al Cliente at the Common Range Average level con una compensación total anual de $193,184. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 1X Technologies es $104,998.

