Directorio de Empresas
10x Banking
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

10x Banking Salarios

El salario de 10x Banking va desde $112,746 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $317,800 para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 10x Banking. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $113K

Ingeniero de Software Backend

Tecnólogo de la Información (TI)
$318K
Gerente de Producto
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gerente de Ingeniería de Software
$123K
Arquitecto de Soluciones
$198K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at 10x Banking is Tecnólogo de la Información (TI) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $317,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 10x Banking is $162,499.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para 10x Banking

Empresas Relacionadas

  • QuantumBlack
  • Knotch
  • FNZ
  • Improbable
  • Wolters Kluwer
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos