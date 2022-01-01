Directorio de Empresas
1010data
1010data Salarios

El rango de salarios de 1010data oscila entre $105,023 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior y $263,160 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 1010data. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Analista de Negocios
$105K
Científico de Datos
$114K
Ingeniero de Software
Median $125K

Gerente de Ingeniería de Software
$263K
Arquitecto de Soluciones
$132K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at 1010data is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $263,160. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1010data is $125,000.

