Starry Salarios

El rango de salarios de Starry oscila entre $104,475 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el extremo inferior y $182,408 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Starry. Última actualización: 8/7/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $114K
Ingeniero de Hardware
$117K
Ingeniero Mecánico
$104K

Gerente de Producto
$155K
Gerente de Proyecto
$124K
Gerente de Ingeniería de Software
$182K
Gerente de Programa Técnico
$119K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Starry es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $182,408. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Starry es $119,400.

