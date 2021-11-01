Starry Salarios

El rango de salarios de Starry oscila entre $104,475 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el extremo inferior y $182,408 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Starry . Última actualización: 8/7/2025