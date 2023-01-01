Sally Beauty Holdings Salarios

El rango de salarios de Sally Beauty Holdings oscila entre $58,800 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $129,350 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Sally Beauty Holdings . Última actualización: 8/8/2025