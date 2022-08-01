Directorio de Empresas
Saks Fifth Avenue Salarios

El rango de salarios de Saks Fifth Avenue oscila entre $72,471 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $280,500 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Saks Fifth Avenue. Última actualización: 8/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $200K
Contador
$95.5K
Analista de Datos
$79.6K

Científico de Datos
$156K
Diseñador Gráfico
$90.5K
Tecnólogo de la Información (TI)
$72.5K
Marketing
$114K
Operaciones de Marketing
$151K
Gerente de Producto
$144K
Reclutador
$91.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$281K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Saks Fifth Avenue es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $280,500. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Saks Fifth Avenue es $114,425.

