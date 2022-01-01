SAIC Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de SAIC oscila entre $40,768 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior y $651,379 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SAIC. Última actualización: 8/7/2025

$160K

Ingeniero de Software
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Sistemas

Ingeniero DevOps

Tecnólogo de la Información (TI)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Arquitecto de Soluciones
Median $220K

Arquitecto de Nube

Científico de Datos
Median $125K
Analista de Ciberseguridad
Median $177K
Asistente Administrativo
$131K
Ingeniero Aeroespacial
$84.6K
Operaciones de Negocio
$142K
Analista de Negocios
$75.3K
Analista de Datos
$40.8K
Ingeniero Eléctrico
$230K
Ingeniero de Hardware
$161K
Recursos Humanos
$147K
Consultor de Gestión
$121K
Ingeniero Mecánico
$104K
Diseñador de Producto
$651K
Gerente de Producto
$191K
Gerente de Programa
$166K
Gerente de Proyecto
$169K
Ventas
$124K
Ingeniero de Ventas
$136K
Gerente de Programa Técnico
$177K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en SAIC es Diseñador de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $651,379. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en SAIC es $135,675.

