Recharge Salarios

El rango de salarios de Recharge oscila entre $48,179 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior y $103,565 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Recharge. Última actualización: 8/7/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $86.4K
Científico de Datos
$48.2K
Marketing
$73.1K

Diseñador de Producto
$76.2K
Gerente de Producto
$95.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$104K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Recharge er $81,331.

