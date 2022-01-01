Directorio de Empresas
ChargePoint
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

ChargePoint Salarios

El rango de salarios de ChargePoint oscila entre $55,088 en compensación total por año para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo inferior y $266,325 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ChargePoint. Última actualización: 8/8/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $190K
Gerente de Producto
Median $130K
Ingeniero de Hardware
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Gerente de Ciencia de Datos
$55.1K
Científico de Datos
$59K
Ingeniero Eléctrico
$209K
Analista Financiero
$224K
Recursos Humanos
$113K
Tecnólogo de la Información (TI)
$104K
Ingeniero Mecánico
$158K
Gerente de Programa
$234K
Ventas
$206K
Gerente de Ingeniería de Software
$244K
Gerente de Programa Técnico
$266K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En ChargePoint, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos de carrera y más.

¡Visitar Ahora!

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en ChargePoint es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $266,325. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en ChargePoint es $175,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para ChargePoint

Empresas Relacionadas

  • Rivian
  • Amazon
  • Yahoo
  • Tesla
  • eBay
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos