Belden
Belden Salarios

El rango de salarios de Belden oscila entre $35,474 en compensación total por año para un Analista Financiero en el extremo inferior y $236,175 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Belden. Última actualización: 8/7/2025

$160K

Contador
$148K
Analista Financiero
$35.5K
Tecnólogo de la Información (TI)
$79.6K

Ingeniero de Software
$137K
Arquitecto de Soluciones
$236K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Belden es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $236,175. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Belden es $137,310.

