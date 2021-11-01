Directorio de Empresas
Starry
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Starry Salarios

El rango de salarios de Starry oscila entre $104,475 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el extremo inferior y $182,408 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Starry. Última actualización: 8/7/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $114K
Ingeniero de Hardware
$117K
Ingeniero Mecánico
$104K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Gerente de Producto
$155K
Gerente de Proyecto
$124K
Gerente de Ingeniería de Software
$182K
Gerente de Programa Técnico
$119K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Starry is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $182,408. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Starry is $119,400.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Starry

Empresas Relacionadas

  • Cox Communications
  • Metronet
  • Consumer Cellular
  • Boingo Wireless
  • Huawei
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos