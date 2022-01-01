Directorio de Empresas
Staples
Staples Salarios

El rango de salarios de Staples oscila entre $26,722 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior y $283,575 para un Analista Financiero en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Staples. Última actualización: 8/7/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $135K

Ingeniero/a de Software Backend

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Científico de Datos
Median $98.5K
Ventas
Median $26.7K

Gerente de Producto
Median $138K
Diseñador de Producto
Median $66.4K

Diseñador/a de Experiencia de Usuario

Analista de Negocios
$119K
Analista de Datos
$69.7K
Analista Financiero
$284K
Marketing
$49.8K
Gerente de Proyecto
$96.5K
Analista de Ciberseguridad
$40.2K
Gerente de Ingeniería de Software
$175K
Arquitecto de Soluciones
$145K
Gerente de Programa Técnico
$101K
Preguntas Frecuentes

O cargo mais bem pago reportado na Staples é Analista Financiero at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $283,575. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Staples é $99,500.

