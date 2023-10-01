Directorio de Empresas
Metyis
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Metyis Salarios

El rango de salarios de Metyis oscila entre $34,386 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior y $164,063 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Metyis. Última actualización: 8/7/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
Median $58.2K
Analista de Negocios
$34.4K
Consultor de Gestión
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Gerente de Producto
$133K
Ingeniero de Ventas
$80.4K
Ingeniero de Software
$63.8K
Arquitecto de Soluciones
$73K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Metyis je Consultor de Gestión at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $164,063. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Metyis je $73,013.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Metyis

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • Airbnb
  • Stripe
  • Tesla
  • Square
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos