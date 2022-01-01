Directorio de Empresas
Kroger Salarios

El rango de salarios de Kroger oscila entre $33,446 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior y $211,050 para un Operaciones de Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Kroger. Última actualización: 8/7/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Ingeniero/a de Software Backend

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Ingeniero/a de Datos

Gerente de Producto
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Diseñador de Producto
Median $135K

Diseñador/a de Experiencia de Usuario

Tecnólogo de la Información (TI)
Median $99.5K
Científico de Datos
Median $118K
Gerente de Proyecto
Median $170K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $186K
Contador
$80.6K

Contador/a Técnico/a

Asistente Administrativo
$50.7K
Gerente de Operaciones de Negocios
$126K
Analista de Negocios
$33.4K
Servicio al Cliente
$78.6K
Éxito del Cliente
$75.4K
Analista de Datos
$60.3K
Analista Financiero
$95.5K
Consultor de Gestión
$191K
Marketing
$94.3K
Operaciones de Marketing
$211K
Gerente de Programa
$169K
Reclutador
$74.9K
Ventas
$86.7K
Analista de Ciberseguridad
$69.7K
Investigador de Experiencia de Usuario
$191K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Kroger es Operaciones de Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $211,050. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Kroger es $112,381.

