Colt Technology Services
Colt Technology Services Salarios

El rango de salarios de Colt Technology Services oscila entre $41,423 en compensación total por año para un Consultor de Gestión en el extremo inferior y $134,907 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Colt Technology Services. Última actualización: 8/8/2025

$160K

Analista de Negocios
$56.1K
Consultor de Gestión
$41.4K
Gerente de Proyecto
$135K

Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Colt Technology Services es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $134,907. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Colt Technology Services es $56,068.

Otros Recursos