Coda Payments Salarios

El rango de salarios de Coda Payments oscila entre $32,973 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior y $59,974 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Coda Payments. Última actualización: 8/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $60K
Científico de Datos
$33K
Gerente de Producto
$38.8K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Coda Payments is Ingeniero de Software with a yearly total compensation of $59,974. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Coda Payments is $38,794.

