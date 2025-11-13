Gerente de Ciencia de Datos Salario en Rotterdam, Netherlands

¿Cuál es el salario de un Gerente de Ciencia de Datos en Rotterdam, Netherlands? La compensación total promedio de un Gerente de Ciencia de Datos en Rotterdam, Netherlands es €92,537.

¿Cuál es el salario mínimo de un Gerente de Ciencia de Datos en Rotterdam, Netherlands? Aunque no existe un salario mínimo para un Gerente de Ciencia de Datos en Rotterdam, Netherlands, la compensación total promedio es €92,537.

¿Qué empresa paga más por un Gerente de Ciencia de Datos en Rotterdam, Netherlands? La empresa que mejor paga a un Gerente de Ciencia de Datos en Rotterdam, Netherlands es ByteDance con una compensación total promedio de €219,667.