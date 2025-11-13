Gerente de Ciencia de Datos Salario en Pleasanton, CA

¿Cuál es el salario de un Gerente de Ciencia de Datos en Pleasanton, CA? La compensación total promedio de un Gerente de Ciencia de Datos en Pleasanton, CA es $240,000.

¿Cuál es el salario mínimo de un Gerente de Ciencia de Datos en Pleasanton, CA? Aunque no existe un salario mínimo para un Gerente de Ciencia de Datos en Pleasanton, CA, la compensación total promedio es $240,000.

¿Qué empresa paga más por un Gerente de Ciencia de Datos en Pleasanton, CA? La empresa que mejor paga a un Gerente de Ciencia de Datos en Pleasanton, CA es Facebook con una compensación total promedio de $710,000.