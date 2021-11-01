Directorio de empresas
Zwift
Zwift Salarios

El salario de Zwift varía desde $75,154 en compensación total por año para un Marketing en el nivel más bajo hasta $264,500 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zwift. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Gerente de Productos
Median $265K
Ingeniero de Software
Median $138K
Científico de Datos
Median $215K

Recursos Humanos
$186K
Marketing
$75.2K
Gerente de Programas
$156K
Gerente de Ingeniería de Software
$188K
Gerente de Programas Técnicos
$150K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Zwift es Gerente de Productos con una compensación total anual de $264,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Zwift es $170,850.

