Directorio de empresas
Zoomcar
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Zoomcar Salarios

El salario de Zoomcar varía desde $15,888 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el nivel más bajo hasta $117,734 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zoomcar. Última actualización: 10/8/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Gerente de Productos
Median $118K
Ingeniero de Software
Median $30.5K
Analista de Negocios
$15.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

79 23
79 23
Científico de Datos
$43.3K
Diseñador Gráfico
$23.9K
Gerente de Programas
$17.1K
Gerente de Proyectos
$23.9K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Zoomcar es Gerente de Productos con una compensación total anual de $117,734. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Zoomcar es $23,926.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Zoomcar

Empresas relacionadas

  • Ola
  • OYO
  • Gett
  • Swiggy
  • Gojek Tech
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos