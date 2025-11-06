La compensación de Ingeniero de Software in China en Zoom varía desde CN¥367K por year para ZP1 hasta CN¥634K por year para ZP3. El paquete de compensación year mediano in China totaliza CN¥527K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Zoom. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
ZP1
CN¥367K
CN¥211K
CN¥136K
CN¥19.6K
ZP2
CN¥555K
CN¥320K
CN¥215K
CN¥20.3K
ZP3
CN¥634K
CN¥351K
CN¥283K
CN¥0
ZP4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Zoom, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
