Directorio de empresas
Zoom
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Zoom Salarios

El salario de Zoom varía desde $30,602 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $487,550 para un Desarrollo de Negocios en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zoom. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero DevOps

Científico de Investigación

Gerente de Productos
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Diseñador de Productos
ZP3 $194K
ZP4 $271K

Diseñador UX

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Reclutador
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marketing
Median $225K

Manager de Marketing de Producto

Gerente de Ingeniería de Software
Median $310K
Ventas
Median $200K
Analista de Negocios
Median $137K
Analista de Datos
Median $210K
Analista de Ciberseguridad
Median $212K
Analista Financiero
Median $155K
Gerente de Proyectos
Median $145K
Recursos Humanos
Median $188K
Ingeniero de Ventas
Median $239K
Contador
$192K

Contador Técnico

Asistente Administrativo
$42.2K
Gerente de Operaciones Comerciales
$259K
Desarrollo de Negocios
$488K
Desarrollo Corporativo
$189K
Servicio al Cliente
$73.7K
Operaciones de Servicio al Cliente
$83.1K
Gerente de Ciencia de Datos
$114K
Científico de Datos
$30.6K
Diseñador Gráfico
$259K
Tecnólogo en Informática (TI)
$131K
Legal
$296K
Operaciones de Marketing
$456K
Gerente de Programas
$147K
Habilitación de Ventas
$143K
Arquitecto de Soluciones
$223K

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Gerente de Cuentas Técnicas
$180K
Gerente de Programas Técnicos
$64K
Redactor Técnico
$132K
Confianza y Seguridad
$94.6K
Investigador UX
$211K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Zoom, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Zoom is Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $487,550. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zoom is $200,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Zoom

Empresas relacionadas

  • RingCentral
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos