Zoetis Salarios

El salario de Zoetis varía desde $92,460 en compensación total por año para un Analista de Negocio en el nivel más bajo hasta $223,934 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zoetis. Última actualización: 11/15/2025

Científico de Datos
Median $162K
Ingeniero de Software
Median $141K
Analista de Negocio
$92.5K

Gerente de Ciencia de Datos
$136K
Operaciones de Marketing
$198K
Diseñador de Producto
$121K
Gerente de Producto
$104K
Gerente de Proyecto
$121K
Ventas
$101K
Gerente de Ingeniería de Software
$224K
Gerente de Programa Técnico
$141K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Zoetis es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $223,934. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Zoetis es $135,675.

