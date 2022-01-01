Directorio de empresas
Zocdoc Salarios

El salario de Zocdoc varía desde $70,350 en compensación total por año para un Éxito del Cliente en el nivel más bajo hasta $225,750 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zocdoc. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Ingeniero de Software Full-Stack

Marketing
Median $200K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $226K

Científico de Datos
Median $168K
Éxito del Cliente
$70.4K
Diseñador de Productos
$201K
Gerente de Productos
$173K
Gerente de Proyectos
$136K
Reclutador
$142K
Ventas
$109K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Zocdoc, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Zocdoc es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $225,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Zocdoc es $168,000.

