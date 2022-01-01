Directorio de empresas
ZipRecruiter Salarios

El salario de ZipRecruiter varía desde $79,600 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el nivel más bajo hasta $422,417 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ZipRecruiter. Última actualización: 11/14/2025

Ingeniero de Software
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Median $170K
Gerente de Producto
Median $258K

Diseñador de Producto
Median $142K

Diseñador UX

Gerente de Ingeniería de Software
Median $294K
Contador
$91.3K
Analista de Negocio
$266K
Gerente de Ciencia de Datos
$293K
Recursos Humanos
$79.6K
Marketing
$259K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ZipRecruiter, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ZipRecruiter es Ingeniero de Software at the Staff Software Engineer level con una compensación total anual de $422,417. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ZipRecruiter es $243,072.

