Zipline Salarios

El salario de Zipline varía desde $136,591 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $243,800 para un Ingeniero de Hardware en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zipline. Última actualización: 11/14/2025

Ingeniero de Software
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Gerente de Producto
Median $157K
Analista de Negocio
$206K

Ingeniero de Hardware
$244K
Legal
$239K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Zipline es Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level con una compensación total anual de $243,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Zipline es $199,702.

