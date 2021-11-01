Directorio de empresas
Zipcar
Zipcar Salarios

El salario de Zipcar varía desde $27,975 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el nivel más bajo hasta $253,980 para un Jefe de Gabinete en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zipcar. Última actualización: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingeniero de Software
Median $41.9K
Gerente de Producto
Median $175K
Operaciones de Negocio
$65.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Jefe de Gabinete
$254K
Analista de Datos
$143K
Científico de Datos
$131K
Diseñador de Producto
$185K
Analista de Ciberseguridad
$28K
Gerente de Ingeniería de Software
$235K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Zipcar es Jefe de Gabinete at the Common Range Average level con una compensación total anual de $253,980. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Zipcar es $142,800.

